Логотип для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка179 просмотров

Логотип для сайта http://www.umuziek.nl/

12 лет назад
securehoster
Тимофей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marvell131
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Как всегда на высоте. Скорость, цена, фантазия, оригинальность. У Вас , видимо, хорошая муза :) Спасибо и до скорого!
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marvell131
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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