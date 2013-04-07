Дизайн

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка88 просмотров

Требуется разработать главную страницу портала + 15 внутренних страниц.

12 лет назад
vakansija
Виктория 
32 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$1000
20 дней
Работа была выполнена быстро, и качественно. Спасибо.
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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