Редизайн + верстка шаблона сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок367 просмотров

Добрый день.

Задача:

Нарисовать (придумать вместе с заказчиком) обновить старый дизайн сайта на новый, используя тему старого дизайна. Нужно сделать дизайн более современным, доработанным и тд.

С обязательной версткой шаблона по старому варианту шаблона.

Фронт работ:

medianaft.ru

Жду ваши предложения.

12 лет назад
selldigi
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

phedorov1evgeniy
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

phedorov1evgeniy
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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