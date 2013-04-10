Дизайн интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок282 просмотра

Всем доброго времени суток.

Необходимо написать дизайн интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники.

Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы дизайна и наброски интерфейса, все это могу выслать исполнителю по запросу.

Уважаемые фрилансеры, ждем Ваших заявок.

12 лет назад
katmai
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$1000
21 день

Заявки фрилансеров

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад

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