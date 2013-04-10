Требуется переделать шапку, внутренние страницы, поменять существующие цвета. Приблизительное понимание что нужно сделать есть. Сайт про окна. Пример для ориентира, что хотелось бы - это сайт okna.ru Цвета в стиле ...
Дизайн интернет-магазина
Всем доброго времени суток.
Необходимо написать дизайн интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники.
Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы дизайна и наброски интерфейса, все это могу выслать исполнителю по запросу.
Уважаемые фрилансеры, ждем Ваших заявок.
Выбранный исполнитель
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