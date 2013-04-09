katmai

Николай katmai

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Движок интернет-магазина

    $1400

    Всем доброго времени суток. Необходимо написать движок интернет-магазина по продаже компьютерной и бытовой техники. Дизайн не нужен. Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $1000

    Всем доброго времени суток. Необходимо написать дизайн интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники. Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы дизайна и наброски ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин техники

    $1000

    Всем доброго времени суток. Необходимо написать интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники, также сделать его дизайн. Наполнение товарами не нужно. Движок сайта разрабатывается с нуля, язык разработки - PHP, база будет на ...

    MySQLPHP
    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад