Всем доброго времени суток. Необходимо написать движок интернет-магазина по продаже компьютерной и бытовой техники. Дизайн не нужен. Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы ...
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- $1400Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Всем доброго времени суток. Необходимо написать дизайн интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники. Техническое задание готово: проработана структура базы данных, есть блок-схема базы данных с подробными комментариями, есть эскизы дизайна и наброски ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Всем доброго времени суток. Необходимо написать интернет-магазин по продаже компьютерной и бытовой техники, также сделать его дизайн. Наполнение товарами не нужно. Движок сайта разрабатывается с нуля, язык разработки - PHP, база будет на ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт12 лет назад