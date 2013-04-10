Добрый день. Задача: Нарисовать (придумать вместе с заказчиком) обновить старый дизайн сайта на новый, используя тему старого дизайна. Нужно сделать дизайн более современным, доработанным и тд. С обязательной версткой ...
Дизайна сайта для сети мини-отелей
Разработка дизайна сайта для сети мини отелей
примеры сайтов, которые нравятся
http://www3.hilton.com/en/index.html
Объем
главная страница (концепция)
текстовая страница с элементами (списки, заголовки, таблица, кнопки, табы, слайдер)
страница каталога
страница отеля
а также
подбор и покупка изображения в фотобанке
favicon
визитка-заглушка для мобильной версии
разрешение 1024px (сетка 960)
ширина фиксированная
показать отображение на мониторах - менее 1024, 1024, 1280, 1440
есть готовый прототип главной страницы
и более подробное тз
детальное обсуждение с выбранным исполнителем
срок - неделя
оплата - вебмани, безнал
оставляйте ваши предложения с указанием стоимости и сроков
исполнитель будет выбран завтра днем
Заявки фрилансеров
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