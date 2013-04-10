Дизайна сайта для сети мини-отелей

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Закрыт28 заявок247 просмотров

Разработка дизайна сайта для сети мини отелей

примеры сайтов, которые нравятся

http://www3.hilton.com/en/index.html

http://www.mini-oteli.ru/

Объем

главная страница (концепция)

текстовая страница с элементами (списки, заголовки, таблица, кнопки, табы, слайдер)

страница каталога

страница отеля

а также

подбор и покупка изображения в фотобанке

favicon

визитка-заглушка для мобильной версии

разрешение 1024px (сетка 960)

ширина фиксированная

показать отображение на мониторах - менее 1024, 1024, 1280, 1440

есть готовый прототип главной страницы

и более подробное тз

детальное обсуждение с выбранным исполнителем

срок - неделя

оплата - вебмани, безнал

оставляйте ваши предложения с указанием стоимости и сроков

исполнитель будет выбран завтра днем

12 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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