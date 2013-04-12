Доброго дня! Шукаю дизайнера, для періодичної співпраці, з хорошим портфоліо. Важливо: Локація - Україна. Оплата - Приватбанк, зрізка WMR чи Яндекс Гроші. Наявність скайпу. Бажано ...
Дизайн сайта аукционных автомобилей
Необходим дизайн сайта: главная + 2 внутренних.
Сейчас имеется сайт jpko.ru, необходим аналог сайта totemo.ru - надо сделать в целом лучше и того и другого, но с ориентировкой по структуре на Тотемо.
Описание главной:
Фон - полупрозрачная карта мира, подобная карте в totemo.ru
При наведении на страну (или при перелистывании слайдера) рядом со страной появляется баннер, окруженный пунктирной линией в форме прямоуголника со стрелочкой (как облако-комментарий) на страну.
Рядом (в случайном порядке) расположить 2-3 текстовых блока с такими же гранями, только без стрелочек - просто прямоугольники со слегка скругленными углами.
При наведении на страну:
1. Появляется баннер и текстовые блоки
2. Контуры страны становятся контрастнее. Если это Южная Корея или Япония - немного увеличивается в размере. Вокруг контура образуется ореол, типа того, как на картинке в приложении.
остальное по заданию во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy ...Завершен12 лет назад
- $5000
В данный момент в разработке находится относительно простой портал. API для него находится в последней стадии разработки. В связи с этим мы ищем двух специалистов: - программиста с опытом программирования Apps для ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Информационный сайт по медицине. Примерное ТЗ в прикрепленном файлеДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта компании (первая и внутренняя страницы), занимающейся изготовлением сувенирной и промо-продукции. Работаем как с большими объемами для бизнеса, так и с частными единичными заказами, соответственно сайт должен ...Завершен12 лет назад
Если Вы отличный дизайнер, который много задается вопросами интерфейсных решения для пользователя, и можете в ближайшие дни взять еще один проект, а в перспективе интересуетесь работой в штае, то у меня есть потребность в отрисовке, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $66
Нужен дизайн страницы. Срок -1 день Макет в приложении. Стоимость - 2000 рубЗавершен12 лет назад
Необходимо создать дизайн (шаблон) для форума на PHPBB3 Или предложить другой форум и под него дизайн. Это должен быть полностью готовый шаблон, а не PSD! Дизайн должен быть игроков тематики ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад