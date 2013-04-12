Дизайн сайта аукционных автомобилей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка76 просмотров

Необходим дизайн сайта: главная + 2 внутренних.

Сейчас имеется сайт jpko.ru, необходим аналог сайта totemo.ru - надо сделать в целом лучше и того и другого, но с ориентировкой по структуре на Тотемо.

Описание главной:

Фон - полупрозрачная карта мира, подобная карте в totemo.ru

При наведении на страну (или при перелистывании слайдера) рядом со страной появляется баннер, окруженный пунктирной линией в форме прямоуголника со стрелочкой (как облако-комментарий) на страну.

Рядом (в случайном порядке) расположить 2-3 текстовых блока с такими же гранями, только без стрелочек - просто прямоугольники со слегка скругленными углами.

При наведении на страну:

1. Появляется баннер и текстовые блоки

2. Контуры страны становятся контрастнее. Если это Южная Корея или Япония - немного увеличивается в размере. Вокруг контура образуется ореол, типа того, как на картинке в приложении.

остальное по заданию во вложении.

12 лет назад
mrRomkin
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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