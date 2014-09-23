Создание дизайна для сайта cантехники.

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка149 просмотров

Необходимо создать дизайн для будущего сайта «САНТЕХНИК СЕРВИС»:

1. Главной страницы

2. Внутренних страниц 3-х видов:

- Сантехнические услуги

- Продукция

- Страница с левым боковым меню с какой нибудь услугой

Срок 1 месяц.

12 лет назад
xxserver
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
12 лет назад
$225
30 дней
Нормально
Отличный работодатель.Оплатил проект как и договаривались. Может правильно поставить задачу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
12 лет назад

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