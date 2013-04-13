На сайте http://ldvorik.ru установлен дефолтный шаблон wordpress. При переносе сайта на другую CMS возникла необходимость упростить код шаблона (переверстать в более простой форме, чтобы без проблем натянуть на другую CMS) + внести некоторые незначительные правки ...
Нарисовать дизайн сайта
Нужен несложный дизайн для корпоративного сайта. Все характеристики указаны в задании.
Просьба внимательно просмотреть и предложить свою цену.
Срок выполнения:
— общий срок выполнения: 5-7 дней
— предоставить проект главной страницы через 1-2 дня
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