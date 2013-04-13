Нарисовать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок189 просмотров

Нужен несложный дизайн для корпоративного сайта. Все характеристики указаны в задании.

Просьба внимательно просмотреть и предложить свою цену.

Срок выполнения:

— общий срок выполнения: 5-7 дней

— предоставить проект главной страницы через 1-2 дня

12 лет назад
orlenkokn
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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