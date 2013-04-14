Доработка по дизайну

Есть тема на вордпресс очень невзрачная, нужно сделать чуть красивей шапку, боди и футер. Все можно сделать прямо в настройках темы и сиэсэс. Все делается быстро через настройки. лого в файле можно изменить цвет, но желательно теплый и чтоб с белым сильно не контрастировал. лого в векторе.