Дизайн и верстка сайта партнерской программы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки86 просмотров

Доброго всем времени суток. Нужно нарисовать макет по теме партнерской программы и сверстать его.

1) Нужна главная страница входа.

2) дизайн внутренней страницы.

3) стили для таблиц, кнопок, ссылок, полей ввода и прочих элементов, чтобы все гармонично было.

Примерные варианты, как должна выглядеть партнерка скину по запросу.

Skype: xploitto

12 лет назад
xploitik
Марсель 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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