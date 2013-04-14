Дизайн и верстка сайта партнерской программы

Доброго всем времени суток. Нужно нарисовать макет по теме партнерской программы и сверстать его.

1) Нужна главная страница входа.

2) дизайн внутренней страницы.

3) стили для таблиц, кнопок, ссылок, полей ввода и прочих элементов, чтобы все гармонично было.

Примерные варианты, как должна выглядеть партнерка скину по запросу.

Skype: xploitto