Есть тема на вордпресс очень невзрачная, нужно сделать чуть красивей шапку, боди и футер. Все можно сделать прямо в настройках темы и сиэсэс. Все делается быстро через настройки. лого в файле можно изменить цвет, но ...
Дизайн и верстка сайта партнерской программы
Доброго всем времени суток. Нужно нарисовать макет по теме партнерской программы и сверстать его.
1) Нужна главная страница входа.
2) дизайн внутренней страницы.
3) стили для таблиц, кнопок, ссылок, полей ввода и прочих элементов, чтобы все гармонично было.
Примерные варианты, как должна выглядеть партнерка скину по запросу.
Skype: xploitto
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