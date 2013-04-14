Дизайнер сайтов и баннеров

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок237 просмотров

В команду крупного проекта в области онлайн-обучения бизнесу и саморазвитию требуется дизайнер "широкого профиля". Работа удаленная, из дома.

Вы должны уметь быстро и качественно:

Обязательно:

- Делать дизайн посадочных страниц (пример нашей страницы: www.elizavetababanova.com/7shagov)

- Делать красивые баннеры (примеры - на сайте www.elizavetababanova.com)

- Иметь высокий уровень культуры общения и интеллигентности

- Иметь высокий уровень ответственности, уметь выполнять задачу в срок

Очень желательно:

- Уметь делать верстку посадочных страниц (несложных)

- Делать PowerPoint презентации

Компенсация:

- В первый, тестовый месяц - оклад $700. Далее, в зависимости от результатов вашей работы, по договоренности. Делаете много и качественно - получаете много. Делаете мало, но качественно - получаете соответственно меньше.

- За сверх-результаты - ежемесячные бонусы.

- Бесплатное посещение всех наших вебинаров и тренингов

Заинтересовавшимся оставлять заявку, почему именно Вы достойны получить это место, и прикреплять свое портфолио.

Также оставляйте свой логин для связи в скайпе.

PowerPoint
12 лет назад
alexejulyanin
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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