Создать серию видео-уроков по дизайну сайтов

У нас есть канал в ютуб, хотим сделать его полезным для веб-разработчиков.

Нужен человек, который может сделать серию уроков по веб-дизайну.

Научить записывать на видео я могу. С вас потребуется описать процесс создания макета в этих уроках, начиная со скетча. Несколько типов сайтов, например: Сайт-визитка, корпоративный, каталог, магазин.

Пишите цену за 1 урок.

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