СПб-Справка

$200
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Нужен дизайн 4-х страниц:

1. Главная

2. Страница рубрики

3. Страница поста

4. Страница (карта сайта, контакты и т.п.)

Уникальный логотип

Фавикон

Оформление списков (нумерованные и ненумерованные), цитат, подзаголовков, картинок, содержания

Все элементы при наведении (меню, ссылки, сайдбар, картинки)

10 лет назад
Mar1na
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Kofen
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$200
7 дней
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