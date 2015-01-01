Полный провал сроков! Изначально был срок 3 дня, но через 4 я только получил главную страницу Спустя 10 дней задержки исполнитель так и не выполнил заказ даже на 50%! К этому времени была утверждена только главная! сроки переносил раз 10 и не 1 не сдержал Не рекомендую, к тому же он подходит не серьезно к работе т.к является сдунетом