Дизайн (wap/web) + Верстка
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов от 50$
Верстка от 20$
Портфолио
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- Landing Page для бюро переводов526 просмотров
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- Дизайн + Верстка376 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
2 балла
9 лет назад
Полный провал сроков! Изначально был срок 3 дня, но через 4 я только получил главную страницу Спустя 10 дней задержки исполнитель так и не выполнил заказ даже на 50%! К этому времени была утверждена только главная! сроки переносил раз 10 и не 1 не сдержал Не рекомендую, к тому же он подходит не серьезно к работе т.к является сдунетом
Ответный отзыв
Хоть я и провалился со сроками но могу сказать что заказчик адекватный и терпеливый.
$100
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую однозначно! Буду рад дальнейшему сотрудничеству
$30
3 балла
9 лет назад
Большая разница между заявленными сроками и фактическими. Николай очень подвел. Вот выжимка переписки: [13.01.15, 19:47:39] Илья Халтуринский: Как успехи? [13.01.15, 22:51:05] Николай Карабин: хорошо завтра сдам [14.01.15, 9:45:12] Илья Халтуринский: Привет, ко скольким планируешь закончить? [14.01.15, 13:29:04] Николай Карабин: привет ближе к вечеру [14.01.15, 17:58:24] Илья Халтуринский: как успехи? [14.01.15, 18:33:43] Николай Карабин: почти сверстал [15.01.15, 9:45:21] Илья Халтуринский: Где посмотреть результат? [15.01.15, 10:07:26] Николай Карабин: чуток позже выложу на серв [15.01.15, 10:07:50] Николай Карабин: сегодня закончим сделку [15.01.15, 14:21:06] Николай Карабин отправил (-а) файл верстка.zip этой группе [15.01.15, 14:24:23] Илья Халтуринский: тут только половина из того что должно быть [15.01.15, 14:24:58] Илья Халтуринский: где результат доверстывание без адаптива? [15.01.15, 14:25:15] Николай Карабин: в течении 2х чавсов все будет [15.01.15, 14:25:32] Николай Карабин: подправляю кроссбраузерность [15.01.15, 14:54:51] Николай Карабин: с меня вообщу уже толку нету. я на сон на 4 часа. извените [15.01.15, 23:01:46] Илья Халтуринский: 4 часа после сна тоже уже прошло [16.01.15, 17:17:49] Николай Карабин: Здравствуйте, почти закончил. будем завершать или уже не требуется? [16.01.15, 17:20:36] Николай Карабин: да/нет? [16.01.15, 17:20:54] Илья Халтуринский: нет конечно
Ответный отзыв
Работой с данным заказчиком не доволен.
$40
7 баллов
9 лет назад
Хорошо: Николай не пропадает со связи, культурно общается. Верстка кросбраузреная. За счет навыков дизайнера, предложил несколько хороших улучшений по красоте верстки. Плохо: Очень сильно сорвал сроки, вместо заявленного 1 дня, делал 3,5 дня.
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик. Четкое тз, всегда на связи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую
$60
7 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Николаем доволен. За небольшой бюджет выполнил задание хорошо. Немного подкачал со сроками (обещал сделать быстрее, чем на самом деле получилось), но надо учесть, что если хочешь недорого, качественно и быстро, то одним из трех нужно жертвовать. В моем случае получилось недорого и качественно, сроки были менее критичны. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работой с Олегом очень доволен. Ответственный заказчик, ТЗ и пояснения просто нечто. Оплата моментальная. Однозначно рекомендую
HTML-верстка
8 отзывов(-2)
$1/час
от $1от 1 часа
#638