Верстка сайта без cms

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Закрыт11 заявок372 просмотра

прикрепил макет

делать адаптивно

пишите срок и цену

https://yadi.sk/d/Vni2h3YGg5c9h

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Sagora
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Полный провал сроков! Изначально был срок 3 дня, но через 4 я только получил главную страницу Спустя 10 дней задержки исполнитель так и не выполнил заказ даже на 50%! К этому времени была утверждена только главная! сроки переносил раз 10 и не 1 не сдержал Не рекомендую, к тому же он подходит не серьезно к работе т.к является сдунетом
Хоть я и провалился со сроками но могу сказать что заказчик адекватный и терпеливый.

Заявки фрилансеров

Sagora
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад