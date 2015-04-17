Верстка отдельной страницы для сайта на Wordpress/Atahualpa

Сайт http://www.fittexcom.ru/ на Wordpress тема Atahualpa.

Нужно сделать дополнительный шаблон "Page" page.

Header/footer/главное меню - всё остаётся на месте - нужно "главную, центральную часть" сделать без сайтбаров (левого и правого). Больше ничего не менять.

Отключить сайтбары можно и в управлении темы, но для всех "Page" pages или Single Posts .... Кстати для Homepage сайтбары отключены.

Но есть необходимость сделать страницу в шаблоне без сайтбаров (предполагается печатать большие таблицы).

Создатели Atahualpa предлагают это делать так: http://forum.bytesforall.com/showthread.php?t=2597

Мой "максимум" - тестовая страница http://www.fittexcom.ru/1-01.html при использовании "шаблона" ads.php

Sorry, страница отсюда не открывается - но живая, существует ...