Натянуть скин на сайт -

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки123 просмотра

Имеется интернет-магазин . Необходимо поменять цвет фона и шрифты в соотвествии с новым фирменным стилем. Никакой переделки функциональности или расположения блоков не требуется. Сабж тут, новые цвета тоже. Дедлайн субботы вечер, оплата по факту.

10 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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