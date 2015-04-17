Необходимо немного русифицировать тему и поменять в теме такие вещи как: http://take.ms/ZKK7P http://take.ms/r9aLy Адрес сайта и темы https://clck.ru/9UA7m Жду Ваши предложения!
Натянуть скин на сайт -
Имеется интернет-магазин . Необходимо поменять цвет фона и шрифты в соотвествии с новым фирменным стилем. Никакой переделки функциональности или расположения блоков не требуется. Сабж тут, новые цвета тоже. Дедлайн субботы вечер, оплата по факту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо из psd-дизайн-макета сверстать шаблон сайта под Smarty.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Макеты во вложении, краткое тз ниже. 1) Верстка фиксированная, ширина контентной области 1000px; 2) Поддержка всеми браузерами последних 3х версий; 3) Использование html 5\css3, возможно использование less\sass но при этом ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Требуется вёрстка главной страницы срочно, срок на всю работу 1,5-2 часа, оплата сразу после готовности, БЕЗ авансов. Бюджет 40$. пишите ваши скайпыHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется сайт "донор" ( 777-avtomati.com ) он работает на cms Wordpress. Нужно стянуть у него тему wordpress. Все файлы CSS, JS, уже сняты с сайта (если потребуются), требуется лишь сверстать готовый шаблон для сайта на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется вёрстка всплывающих окон, срок на всю работу 4 часа, важно верстка пиксель в пиксель, оплата сразу после готовности, БЕЗ авансов. Бюджет 60$. пишите ваши скайпыHTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $80
Необходимо сделать верстку Lending Page в 100% соответствии с исходниками в psd. Макеты в приложении. А так же настроить отправку писем на почту с реферальными хвостами и камбекер. (скрипты предоставлю). Максимальный срок сдачи проекта - ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать точно такой же лендинг с возможностью установки метрики яндекса ,гугла, вставки кода для телефона (отслеживание звонков)+ прописки достижения целей в этих рекламах. (отдельная страница спасибо) Чтобы была возможность подключения в дальнейшем системы звонков с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой. Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад