Верстка Lending Page и настройка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок212 просмотров

Необходимо сделать верстку Lending Page в 100% соответствии с исходниками в psd. Макеты в приложении. А так же настроить отправку писем на почту с реферальными хвостами и камбекер. (скрипты предоставлю). Максимальный срок сдачи проекта - 20 апреля 2015 до 18 00 по МСК.

10 лет назад
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать точно такой же лендинг

    Сверстать точно такой же лендинг с возможностью установки метрики яндекса ,гугла, вставки кода для телефона (отслеживание звонков)+ прописки достижения целей в этих рекламах. (отдельная страница спасибо) Чтобы была возможность подключения в дальнейшем системы звонков с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна адаптивная верстка (+немного дизайна в оформлении)

    Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой. Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать торрент меню, раскадровку DLE

    $30

    Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282 в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Довёрстка макетов (CSS3, ---> JS <---, jQuery)

    $200

    Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px). Шаблоны страниц реализованы на шаблонизаторе для Bootstrap3. Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и положительных отзывов – не отписывайтесь. ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть небольшой лендинг на готовый дизайн .psd

    $30

    Дизайн уже готов. Тупить не буду, знаю чего хочу! Юзерам ЛП генератора (дилетантам) просьба не беспокоить. Стандартный набор функций: кнопки в шапке сайта ведут к соответствующему размделу, кнопка заказа обратного ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптация модального окна на мобильном устройстве

    $5

    Добрый день! У нас есть сайт spb-master.pro На мобильном отображается хорошо, но вот модальное окно съезжает, зумируется отвратительно, заявку оставить нереально, сделать чтобы в итоге все отображалось нормально.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    Сайт - remont-stiralnyh-mashin.od.ua. Сайт на Joomla. Занимает первые места по всем ключевикам в одесском регионе Требуется редизайн сайта с сохранением позиций. Жду ваших предложений.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка адаптивного шаблона WordPress

    $100

    Необходимо качественно сверстать шаблон сайта на WP - главная страница и две внутренних + адаптивная версия. Просьба обращаться специалистов с опытом работы с WP для экономии Вашего и нашего времени.

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить страницы в Joomla 3.xx

    Есть сайт на Joomla, но в нём основную страницу шаблона превратили в лендинг. Теперь невозможно добавить или вывести на сайте ни одной страницы. Вопросы в личку. Спасибо.

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад