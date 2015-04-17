Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px). Шаблоны страниц реализованы на шаблонизаторе для Bootstrap3. Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и положительных отзывов – не отписывайтесь. ...
Сверстать интернет магазин
Адаптивная вёрстка интернет магазина. Имеются все макеты, 980, 1366, 1920 соответственно.
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