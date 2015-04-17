Верстка страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок326 просмотров

Нужна верстка страницы 2 из 2х секций.

html, css, jquery.

Сегодня готов "сидеть на душой" и руководить процессом до победного.

Исходники png

CSSHTMLjQuery
10 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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