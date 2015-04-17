Регистрация ресурса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо зарегистрировать ресур (сайт) в ряде каталогов и досок.

Формат - копипаст

Все исходники даю.

Пишите стоимость за единицу работ.

10 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров