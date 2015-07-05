Поправить дизайн сайта на wordpress

Добрый день.

Есть сайт на wordpress. В шаблоне нужно поправить некоторые стили: недочеты по адаптивности шаблона, размеры заголовков и цвета, а так же оформить форму подписки.

Мне нужен специалист с опытом который сможет легко решить эти вопросы.

Если вы можете помочь, в заявке укажите ваши цены за 1 час работы по данному направлению.