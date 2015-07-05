Необходимо зарегистрировать ресур (сайт) в ряде каталогов и досок. Формат - копипаст Все исходники даю. Пишите стоимость за единицу работ.
Поправить дизайн сайта на wordpress
Добрый день.
Есть сайт на wordpress. В шаблоне нужно поправить некоторые стили: недочеты по адаптивности шаблона, размеры заголовков и цвета, а так же оформить форму подписки.
Мне нужен специалист с опытом который сможет легко решить эти вопросы.
Если вы можете помочь, в заявке укажите ваши цены за 1 час работы по данному направлению.
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