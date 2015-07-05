Поправить дизайн сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок151 просмотр

Добрый день.

Есть сайт на wordpress. В шаблоне нужно поправить некоторые стили: недочеты по адаптивности шаблона, размеры заголовков и цвета, а так же оформить форму подписки.

Мне нужен специалист с опытом который сможет легко решить эти вопросы.

Если вы можете помочь, в заявке укажите ваши цены за 1 час работы по данному направлению.

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$42
1 день
нормально
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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