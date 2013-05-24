Нарисовать персонаж

3D-графикаЗавершен11 заявок380 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать персонаж (для дальнейшего использования в разработке сайта и полиграфии.

Типаж похож на этот:

http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=55545676

http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=53713153

http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=16206895

Либо 3D либо вектор, тут уж не могу ничего сказать.

Надо уложиться в 14 дней.

Ваши предложения, примеры своих работ и стоимость проекта пишите сюда.

Чуть позже смогу сообщить детали: точный типаж, позы.

Заранее спасибо!

11 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mr_snick
Илья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Отличная работа! спасибо!
Порядочный и пунктуальный заказчик! Приятно иметь дело.
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