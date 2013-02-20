Е-книга - дизайн обложки

$50
3D-графикаЗавершен16 заявок269 просмотров
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Здравствуйте!

Быстро нужно сделать обложку для электронной книги.

Есть пример того что нужно.

Работы не много.

11 лет назад
freelansim
Кудлай 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Krasnopolsky
Андрей 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро. Качественно. Разумно. - Отличный фрилансер.
Было приятно сотрудничать с Андреем! Постоянно был на связи и оперативно консультировал по возникающим вопросам в ходе работы, по оплате так же не возникло проблем. Вообщем, заказчик отличный :)
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