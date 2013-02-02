freelansim

Кудлай freelansim

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обложка для E-книги
Все отлично
Здравствуйте. Поработал на Отлично! Дизайнер хороший! Подобрал интересный стиль, сделал все что мне было нужно и за Небольшое время. На Прокрастинацию не болеет :) Буду рад с ним работать снова.
Ответный отзыв
necroo
Никита 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
12 лет назад
Верстка (1 страница)
Подробно объяснили задачу, выплатили сразу после сдачи работы. Всем доволен. Буду рад сотрудничать дальше.
Прекрасно выполнено. Быстро и по ТЗ.
Ответный отзыв
Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Е-книга - дизайн обложки
Было приятно сотрудничать с Андреем! Постоянно был на связи и оперативно консультировал по возникающим вопросам в ходе работы, по оплате так же не возникло проблем. Вообщем, заказчик отличный :)
Быстро. Качественно. Разумно. - Отличный фрилансер.
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Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Срочно: Текст для сообщения ВК
Оперативно и увлекательно. Благодарю за сотрудничество!)
Быстро справилась с поставленной задаче. Благодарю за приятное сотрудничество»
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dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Срочно: Текст для сообщения ВК
Благодарю Андрея за то, что выбрал меня. Интересно задание, достойная оплата, четкое задание - Вы идеальный заказчик:) Надеюсь, что если возникнет потребность в подобных сообщениях, Андрей обратится ко мне!
Быстро справилась с поставленной задаче. Благодарю за приятное сотрудничество»
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