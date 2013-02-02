freelansim

Здравствуйте. Нужны небольшие доработки по дизайну Дизайн уже есть. Нужно все это сверстать HTML5 + CSS3. За деталями в ЛС.
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Быстро нужно сделать обложку для электронной книги. Есть пример того что нужно. Работы не много.3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен графический баннер (Анимация). 468X60 Дизайн + Анимация. Есть Конкретный шаблон Как все должно выглядеть. Пожелания по цвету. За деталями обращайтесь в ...Баннеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. 1 Страница. + 2 Под страницы. Нужно сделать дизайн (Для большого проекта) Есть готовый макет, пожелания по шрифтам и цветах. Потом все это сверстать: ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужна верстка одной страницы. Фиксированный шаблон. За подробностями в ЛС.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Быстро нужно сделать обертку для электронной книги Есть пример того что нужно. Работы не много.3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Срочно нужен Небольшой текст для поста в ВК. Реклама вебинара. Все подробности в ЛС.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно раскрутить группу ВК до 5000 чел. ЦА. Тема: Тренинг - центр Для бизнеса (Вебинары, семинары и т.д.). Стоимость и сроки в ЛС и в заявку.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужна реклама в Директ для интернет магазина. За подробностями в ЛС.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Работа для фрилансера. Есть Интернет - магазин Продажи предметы интерьера. Посещаемость 100 человек в день. Хочу 2500 человек в день. Раскрутка по рекламе, ...Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт12 лет назад