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Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
12 лет назад
Никита, сверстал шаблон не полностью идеально, было пару замечаний, но по соотношению цена/качество более чем доволен. Особенно понравилась ответственность, исполнительность и большая суета по моему заказу. Именно за отношение и индивидуальный подход большой плюс
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
$11
10 баллов
12 лет назад
Прекрасно выполнено. Быстро и по ТЗ.
Ответный отзыв
Подробно объяснили задачу, выплатили сразу после сдачи работы. Всем доволен. Буду рад сотрудничать дальше.
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $15от 1 дня
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