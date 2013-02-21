necroo

Никита necroo

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
8 баллов
12 лет назад
Сверстать страницу-лендинг
Никита, сверстал шаблон не полностью идеально, было пару замечаний, но по соотношению цена/качество более чем доволен. Особенно понравилась ответственность, исполнительность и большая суета по моему заказу. Именно за отношение и индивидуальный подход большой плюс
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
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freelansim
Кудлай 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$11
10 баллов
12 лет назад
Верстка (1 страница)
Прекрасно выполнено. Быстро и по ТЗ.
Подробно объяснили задачу, выплатили сразу после сдачи работы. Всем доволен. Буду рад сотрудничать дальше.
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HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $15от 1 дня
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