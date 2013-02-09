3д анимация лого на flash

Здравствуйте! Быстро нужно сделать обложку для электронной книги. Есть пример того что нужно. Работы не много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно анимировать лого
- Похожие заказы
- $503D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, фрилансеры. Нам нужно разработать нестандартный стенд на тему потоки. Желательно фрилансеры с практическим опытом изготовления стендов. 3 d max 2010 Подробности в личку3D-графика9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Быстро нужно сделать обертку для электронной книги Есть пример того что нужно. Работы не много.3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать надпись объёмными буквами как на примере во вложение.3D-графика6 заявокЗакрыт11 лет назад
Цель сделать картинки для прайса по перилам из нержавеющей стали. Необходимо ris1 выполнить в виде fencing2 и obraztsi08 + увеличенный вариант zoom1. Дальше я выберу один вариант в качестве шаблона. Требование- перила из нержавейки, поэтому необходима реалистичность ...3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Возникла идея сделать ролик, где аквариум крутится и показывается со всех сторон. Пример такого ролика вот: http://www.youtube.com/watch?v=S4-GoMl_s80 Интересен бюджет работы, а также что потребуется для реализации. Сам аквариум, который должен крутиться вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1265795874/1269852490.htm3D-графика9 заявокЗакрыт11 лет назад
3D вид - верх - бок - низ Цвет - пастельный зеленый - пастельный оранжевый То есть одинаковые модели но разных цветов. Должно получится 6 моделей и 2 цвета. Этикетка на верху моделей фольгированная со структурой (произвольная), цвет серебро. На этикетке надпись на зеленой ...3D-графика32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу МОДЕЛЕРА для создания нескольких персонажей в 3D (middle poly – не больше 70 000 полигонов) для использования в 3D конструкторе. Нужно сделать каждый персонаж в нескольких позах, а также сделать несколько аксессуаров ...3D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать красивую 3D обложку для электронной книги, которая будет даваться за подписку. Все подробности в прикрепленном ТЗ. Оплата - бартер. Сделанную обложку вы можете разместить в своем портфолио + с меня отзыв за вашу работу.3D-графиканет заявокЗакрыт11 лет назад