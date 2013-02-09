3д анимация лого на flash

Здравствуйте. Возникла идея сделать ролик, где аквариум крутится и показывается со всех сторон. Пример такого ролика вот: http://www.youtube.com/watch?v=S4-GoMl_s80 Интересен бюджет работы, а также что потребуется для реализации. Сам аквариум, который должен крутиться вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1265795874/1269852490.htm