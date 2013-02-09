3д анимация лого на flash

3D-графикаЗавершен3 заявки198 просмотров
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нужно анимировать лого

11 лет назад
proekt458
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$15
2 дня
Отлично, все пожелания учтены, всегда на связи.
Отлично поработали, буду рад новому заданию)
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