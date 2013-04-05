3D иллюстрация для вставки на сайт

Долго, но упорно мы делали эту 3D иллюстрацию(правки, комментарии и т.д.). Однако на выходе получился качественный продукт. Работой Павла доволен, если возникнет необходимость буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую как грамотного специалиста в 3D.