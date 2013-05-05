Ищу лучшего автора в написании сео-статей

Необходимо написать сео-статью "Почему ваша туя выглядит так плохо" (можно и другое название статьи в соответствии с запросами)

Требования к тексту: чтобы был интересным, с юмором. Инструкция по написанию текстов прилагается

Содержимое статьи мы изложили в записи, которую вышлем почтой, после выбора участника, тк звуковой файл прикрепить нам здесь не удается, из-за превышения объема.

Выбираем лучшего участника, смотрим внимательно ваше портфолио.