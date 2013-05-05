здравствуйте! для амбициозного проекта требуется 3D ландшафтник, либо художник-чертежник! по поводу возможного сотрудничества, детали я расскажу либо при встрече в Севастополе , либо через скайп peaceregards /телефон 0993286365 Александр если кратко, то ...
Ищу лучшего автора в написании сео-статей
Необходимо написать сео-статью "Почему ваша туя выглядит так плохо" (можно и другое название статьи в соответствии с запросами)
Требования к тексту: чтобы был интересным, с юмором. Инструкция по написанию текстов прилагается
Содержимое статьи мы изложили в записи, которую вышлем почтой, после выбора участника, тк звуковой файл прикрепить нам здесь не удается, из-за превышения объема.
Выбираем лучшего участника, смотрим внимательно ваше портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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