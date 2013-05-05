Ищу лучшего автора в написании сео-статей

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Завершен12 заявок314 просмотров

Необходимо написать сео-статью "Почему ваша туя выглядит так плохо" (можно и другое название статьи в соответствии с запросами)

Требования к тексту: чтобы был интересным, с юмором. Инструкция по написанию текстов прилагается

Содержимое статьи мы изложили в записи, которую вышлем почтой, после выбора участника, тк звуковой файл прикрепить нам здесь не удается, из-за превышения объема.

Выбираем лучшего участника, смотрим внимательно ваше портфолио.

Написание статей
12 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$4
1 день
Лаконичный текст по существу. То что я ценю.
Заказчик фактически сам сочинил статью и прислал ее аудиозапись. Мне осталось лишь прогнать через Горыныча...

Заявки фрилансеров

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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