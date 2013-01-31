"Дружелюбие и гостеприимство"

здравствуйте! для амбициозного проекта требуется 3D ландшафтник, либо художник-чертежник! по поводу возможного сотрудничества, детали я расскажу либо при встрече в Севастополе , либо через скайп peaceregards /телефон 0993286365 Александр

если кратко, то суть в следующем: общественная организация «Граждане Херсонеса» http://hersones.eu/contacts/ustav/

готовит проект - концепцию для национального заповедника Херсонес таврический, предлагающий системно-комплексное развитие заповедника и территорий входящих в его охранную зону, через насыщение оазисами туристической, экспозиционной, досуговой, коммерческой инфраструктуры под брендом заповедника - тут http://hersones.eu/concept/ подборка коллажей возможных решений

+ http://www.landezine.com Кладезь воплощенных идей благоустройства среды обитания и отдыха. Ландшафтная архитектура. LANDSCAPE ARCHITECTURE WORKS!

для презентации, и действенной наглядной агитации наших идей и предложений в городе и на мировом уровне, а так же аргументированного обоснования на ученом совете в Национальном заповеднике Херсонес Таврический - необходимо показать высокий Уровень визуализации объекта Национального значения

так же в проекте возможно участие американского института классической археологии (ICA) предложившего в 2001 году концепцию плана развития

http://hersones.eu/ica-plan-2001/

создание оазиса #1 досуговой/туристической/экспозиционной/общественной инфраструктуры будет предложено на базе комплекса 12 и 13 артиллерийских батарей 1896 года постройки http://virtual-sevastopol.ru/album/chersones/batarei_12_i_13_360.html

http://hersones.eu/albums/concept/3d/panorama.jpg

http://hersones.eu/albums/concept/3d/IMG_4893.JPG

http://hersones.eu/albums/concept/3d/IMG_4900.JPG

Для функциональных элементов объекта предлагается стилистика - милитари "военная база", что максимально учитывает историческую достоверность и соответствие.

Наполнение объекта - экспозиция исторического материала WWI, WWII, функционал заповедника, волонтерский штаб, социально культурный молодежный центр, организация и проведение творческих мероприятий, выставки, концерты ... вся предполагаемая коммерция под брендом заповедника и на благо его развития - общая концепция "Дружелюбие и Гостеприимство" - ("ДГ").подробности в беседе :)

эскизно-схематичный рисунок и описание нашего предложения #1

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http://hersones.eu/plan-a/

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( в правой части изображения - эскизный рисунок из плана ICA - The Institute of Classical Archaeology Texas USA

http://virtual-sevastopol.ru/album/chersones/batarei_12_i_13_360.html