Требуется создать 3D карту коттеджного поселка, в 2 улицы, на улицах 5 видов коттеджей.
"Дружелюбие и гостеприимство"
здравствуйте! для амбициозного проекта требуется 3D ландшафтник, либо художник-чертежник! по поводу возможного сотрудничества, детали я расскажу либо при встрече в Севастополе , либо через скайп peaceregards /телефон 0993286365 Александр
если кратко, то суть в следующем: общественная организация «Граждане Херсонеса» http://hersones.eu/contacts/ustav/
готовит проект - концепцию для национального заповедника Херсонес таврический, предлагающий системно-комплексное развитие заповедника и территорий входящих в его охранную зону, через насыщение оазисами туристической, экспозиционной, досуговой, коммерческой инфраструктуры под брендом заповедника - тут http://hersones.eu/concept/ подборка коллажей возможных решений
+ http://www.landezine.com Кладезь воплощенных идей благоустройства среды обитания и отдыха. Ландшафтная архитектура. LANDSCAPE ARCHITECTURE WORKS!
для презентации, и действенной наглядной агитации наших идей и предложений в городе и на мировом уровне, а так же аргументированного обоснования на ученом совете в Национальном заповеднике Херсонес Таврический - необходимо показать высокий Уровень визуализации объекта Национального значения
так же в проекте возможно участие американского института классической археологии (ICA) предложившего в 2001 году концепцию плана развития
http://hersones.eu/ica-plan-2001/
создание оазиса #1 досуговой/туристической/экспозиционной/общественной инфраструктуры будет предложено на базе комплекса 12 и 13 артиллерийских батарей 1896 года постройки http://virtual-sevastopol.ru/album/chersones/batarei_12_i_13_360.html
http://hersones.eu/albums/concept/3d/panorama.jpg
http://hersones.eu/albums/concept/3d/IMG_4893.JPG
http://hersones.eu/albums/concept/3d/IMG_4900.JPG
Для функциональных элементов объекта предлагается стилистика - милитари "военная база", что максимально учитывает историческую достоверность и соответствие.
Наполнение объекта - экспозиция исторического материала WWI, WWII, функционал заповедника, волонтерский штаб, социально культурный молодежный центр, организация и проведение творческих мероприятий, выставки, концерты ... вся предполагаемая коммерция под брендом заповедника и на благо его развития - общая концепция "Дружелюбие и Гостеприимство" - ("ДГ").подробности в беседе :)
эскизно-схематичный рисунок и описание нашего предложения #1
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( в правой части изображения - эскизный рисунок из плана ICA - The Institute of Classical Archaeology Texas USA
http://virtual-sevastopol.ru/album/chersones/batarei_12_i_13_360.html
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