Визуализация ландшафта

Нужно отрисовать въезд поселка в том же качестве, как в примере. Скетчи что и где рисовать дадим. Нужен будет общий вид и два сегмента укрупненно. Оплата в рублях ЯД, карта сбера, пэйпал. Пжл, пишите сразу цену и сроки.