Нужен ландшафтный дизайн дачного участка 7 соток. Дом уже стоит, нужно разместить гараж, баню, бассейн каркасный, газон, тортуар, мангал с беседкой, и д.р.
Разработка и визуализация ландшафта
Работа уже начата. Нужно подхватить.
Бюджет 9 т.р.
Работа по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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