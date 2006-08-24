Частное домовладение

Сделать из дневного фото ночное или подобрать красивое ночное фото Украсить елку огнями, игрушками, гирляндами и поместить на ночном фоне. На выходе два варианта дневной вид и ночной вид. Уделять внимание мелким деталям и подсветке. Украшаем каркас зеленой елки. ...
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