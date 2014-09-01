Визуальный дизайн ландшафта участка

Нужно нарисовать визуально участок - 11 соток, не прямоуольник, на участеке 2 строения (коттедж примерно 10x10 - и баня/сарай 5x8).

Больше интересует визуализация участка и бани, т.к. дом уже пощекотурен под короед, но еще не покрашен (поэтому былобы не плохо если бы вы предложили 1–2 варианта окраски дома — план дома есть в фотошопе такой — http://clip2net.com/s/ijeiom и http://clip2net.com/s/ijejgb и http://clip2net.com/s/ijejoj - крыша серая)

Также планируется разместить небольшой огород, парник, кустарники, деревья (часть уже растет), детскую игровую зону.

Общение по скайпу, - план, необходимые фото, сброшу лично