Dartus

Андрей Dartus

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется консультация специалиста и возможно доработка скрипта.

    Ситуация такая. Скрипт долгое время работал. После смены сервера не получается его полностью настроить под скрипт. Не выполняется пара условий if. Сравниваются два значения &amp;&amp; и всегда срабатывает else. Не было ещё ни одного выполнения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется натянуть PSD макет на сайт.

    $100

    Есть PSD макет разработанный для одного движка, но требуется сверстать на другой. Думаю, это не проблема. Тематика сайта одинакова, фото-хостинг. Возможно потребуются доработки на java и jQuery ну и ещё что либо, подробности обсудим. ...

    JavajQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно доверстать.

    Есть сайт с не завершённой вёрсткой, предыдущий исполнитель пропал, что сделал отдал. Есть PSD макеты. На мой взгляд, около 70% дизайна уже на месте. Потребуется знание "HTML + CSS 3 + jQuery". ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется натянуть PSD-макет на сайт.

    $100

    Движок сайта http://www.scripteen.com/scripts/scripteen-free-image-hosting-script.html Он модифицированный и модификации ещё будут, в серверной части. Дизайн так же потребует знание "HTML + CSS 3 + jQuery". В новом обличии сайт будут использовать модальные окна.

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить флешку.

    $50

    Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Коррекция дизайна. Требуется резина.

    Получается, сам дизайн подходит под все разрешения монитора, а то место, где находится логотип, корректно отображается только при разрешении 1024*768, не тянется. Я не силён в этом, даже не знаю где надо поставить width 100% ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется доработка проекта на PHP

    Надо прикрутить к существующему проекту WebMoney интерфейс X11. Запретить регистрацию пользователей с аттестатом ниже формального. Есть ещё некоторые пожелания, можем обсудить после выполнения главной задачи.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Коррекция дизайна. Требуется резина.
Спасибо!
С задачей справился быстро и качественно.
Ответный отзыв
programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется консультация специалиста и возможно доработка скрипта.
Андрей показал где и что не работает, соответственно намного сократило время исправления ошибки. Оплата незамедлительно. Рекомендую.
Быстро разобрался в чужом коде и устранил неполадку. Помимо этого так же быстро решил другую задачу! Быстро и не дорого.
Ответный отзыв
ivangarbera
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Откат на php 5.2 + Zend Optimizer
DebianPHP
Сотрудничеством доволен, нареканий нет. Рекомендую как ответственного заказчика, с которым можно работать.
Квалифицированный специалист легко и быстро завершил все поставленные задачи. Рекомендую брать его заявку если он её оставил )
Ответный отзыв
Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется натянуть PSD макет на сайт.
JavajQuery
Спасибо за интересный проект, остался доволен сотрудничеством. Полностью поддерживаю предыдущий отзыв Михайлова Александра :)
Сергей на отлично справился с поставленной задачей. Сроки выполнения малость растянулись, но лично я, результатом остался доволен. На сэкономленные деньги можно купить бутылку хорошего коньяка к НГ! Если обладаете терпением, берите его предложение не раздумывая. Качество работы на высоте!
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azazel_hfa
Александр 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Требуется доработка PHP скрипта
PHP
Прекрасный человек! Работать вместе с ним одно удовольствие! Терпелив, вежлив в общении, четко ставит задачи. Всем фрилансерам рекомендую биться за его заказы! Не только хорошая и своевременная оплата, но и масса положительных эмоций от простого общения!
Очень грамотный специалист, хорошо разбирающийся в своём деле, легко понимающий суть поставленной задачи. Помимо того, что требовалось, сделал массу других полезных функций по защите от пустых регистраций. Буду дальше продолжать сотрудничать с данным человеком. 10+
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