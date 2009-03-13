Ситуация такая. Скрипт долгое время работал. После смены сервера не получается его полностью настроить под скрипт. Не выполняется пара условий if. Сравниваются два значения && и всегда срабатывает else. Не было ещё ни одного выполнения ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Установлена Debian 7 x64 + ISP Manager 5 + php 5.4. Нужно откатить до php 5.2 и установить Zend Optimizer. Желательно, что-бы php работало в режиме cgi. Ну и определиться, что ещё нужно из модулей.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть PSD макет разработанный для одного движка, но требуется сверстать на другой. Думаю, это не проблема. Тематика сайта одинакова, фото-хостинг. Возможно потребуются доработки на java и jQuery ну и ещё что либо, подробности обсудим. ...Завершен11 лет назад
Есть сайт с не завершённой вёрсткой, предыдущий исполнитель пропал, что сделал отдал. Есть PSD макеты. На мой взгляд, около 70% дизайна уже на месте. Потребуется знание "HTML + CSS 3 + jQuery". ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Движок сайта http://www.scripteen.com/scripts/scripteen-free-image-hosting-script.html Он модифицированный и модификации ещё будут, в серверной части. Дизайн так же потребует знание "HTML + CSS 3 + jQuery". В новом обличии сайт будут использовать модальные окна.Закрыт13 лет назад
Требуется оригинально-уникальный дизайн для фотохостинга. Рассмотрю предложения ;)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadifyВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Получается, сам дизайн подходит под все разрешения монитора, а то место, где находится логотип, корректно отображается только при разрешении 1024*768, не тянется. Я не силён в этом, даже не знаю где надо поставить width 100% ...Завершен14 лет назад
Надо прикрутить к существующему проекту WebMoney интерфейс X11. Запретить регистрацию пользователей с аттестатом ниже формального. Есть ещё некоторые пожелания, можем обсудить после выполнения главной задачи.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно прикрутить активацию e-mail у юзеров при регистрации и проверку WMID на уникальность в базе. Расчёт по Webmoney на Ваших условиях. Имеется аттестат продавца BL 65. Сроки: чем скорее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад