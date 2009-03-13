azazel_hfa

Мне жаль, что я связался с Александром. Хотя у него в отзывах уже было сказано, что может бесследно исчезнуть, но я подумал, что это просто было недоразумение, и решил довериться. Оказалось, что это – закономерность. :( Он заходил на веблансер и даже не открывал мои письма. А когда открывал - то не отвечал. Мне жаль, что я потерял время и неплохие предложения от других фрилансеров выбрав его и всем советую не допускать моих ошибок! А вам Александр, должно быть стыдно. Хоть бы сказали, что не можете сделать работу и просто отказались. После того, как я это написал получил от Александра сообщение: Скрипт проходил последнее тестирование. Но, ты жутко нетерпелив, как я погляжу =) Нахуй тогда тебя, отрицательным отзывом я тебя тоже одарю =) Такая манера общения мне не свойственна, но ты слишком уж глупо пишешь, дам себе волю Судите сами...