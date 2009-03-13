azazel_hfa

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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
15 лет назад
Мне жаль, что я связался с Александром. Хотя у него в отзывах уже было сказано, что может бесследно исчезнуть, но я подумал, что это просто было недоразумение, и решил довериться. Оказалось, что это – закономерность. :( Он заходил на веблансер и даже не открывал мои письма. А когда открывал - то не отвечал. Мне жаль, что я потерял время и неплохие предложения от других фрилансеров выбрав его и всем советую не допускать моих ошибок! А вам Александр, должно быть стыдно. Хоть бы сказали, что не можете сделать работу и просто отказались. После того, как я это написал получил от Александра сообщение: Скрипт проходил последнее тестирование. Но, ты жутко нетерпелив, как я погляжу =) Нахуй тогда тебя, отрицательным отзывом я тебя тоже одарю =) Такая манера общения мне не свойственна, но ты слишком уж глупо пишешь, дам себе волю Судите сами...
$3
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
15 лет назад
Очень ответственный человек. Написал нужный скрипт (до него за эту же работу брались два человека - оба бросили) за оговоренную сумма в приемлимые сроки. Всем рекомендую. В случае необходимости сама буду обращаться.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Очень приятно работать! Выполнил с задержкой, но она отнеслась с пониманием. Всем рекомендую биться за ее заказы!
$30
10 баллов
15 лет назад
Очень грамотный специалист, хорошо разбирающийся в своём деле, легко понимающий суть поставленной задачи. Помимо того, что требовалось, сделал массу других полезных функций по защите от пустых регистраций. Буду дальше продолжать сотрудничать с данным человеком. 10+
Ответный отзыв
Прекрасный человек! Работать вместе с ним одно удовольствие! Терпелив, вежлив в общении, четко ставит задачи. Всем фрилансерам рекомендую биться за его заказы! Не только хорошая и своевременная оплата, но и масса положительных эмоций от простого общения!
$70
0 баллов
15 лет назад
Человек взялся за проект.Гарантировал,что хомячки у него не дохнут и сам он не пропадает,а если и пропадает,то всегда об этом предупреждает. В итоге на следующий же день человек исчез :) Работать с данным типом не рекомендую,потерял время.
Ответный отзыв
Не нужно искажать факты при написании отзывов, это не делает Вам чести, сударь. И называя меня типом, Вы показываете свое дурное воспитание. Вы когда изначально обещали недостающую информацию предоставить? На следующий день после подтверждения заказа. Вы ее не предоставили. И в следующий раз Вы сказали, что ее предоставите, но так же не прислали. А зачем мне тратить свое время? Правильно, незачем. Всего Вам хорошего.