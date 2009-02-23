ella-31337

Дмитрий ella-31337

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Написание кратких обзоров.

    Нужен человек для написания кратких обзоров сайтов со скрытой рекламой для системы Блогун. Обзоры около 300 символов. Оплачиваю 1$ за обзор. Обзоры нужно писать в стиле уже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание текстов комментариев

    Нужно писать тексты комментариев. Пример: Меня интересует реклама в интернете, вы можете мне помочь в этом? Вы получаете от меня URL и анкоры: http://www.yandex.ru - реклама в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен php-скрипт для ЖЖ

    $15

    Нужен php-скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил меня. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен скрипт для ЖЖ

    $15

    Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен скрипт для скачивания писем

    $20

    Требуется скрипт для скачивания писем. Т.е. я ввожу smtp-сервер, логин, пароль и тему письма - скрипт подсоединяется к серверу, скачивает последнее письмо с данной темой и выводит его на экран. Всё. ...

    SMTP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

azazel_hfa
Александр 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Нужен php-скрипт для ЖЖ
PHP
Прекрасный заказчик! Очень приятно работать! Выполнил с задержкой, но она отнеслась с пониманием. Всем рекомендую биться за ее заказы!
Очень ответственный человек. Написал нужный скрипт (до него за эту же работу брались два человека - оба бросили) за оговоренную сумма в приемлимые сроки. Всем рекомендую. В случае необходимости сама буду обращаться.
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