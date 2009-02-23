ella-31337

Нужен человек для написания кратких обзоров сайтов со скрытой рекламой для системы Блогун. Обзоры около 300 символов. Оплачиваю 1$ за обзор. Обзоры нужно писать в стиле уже ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно писать тексты комментариев. Пример: Меня интересует реклама в интернете, вы можете мне помочь в этом? Вы получаете от меня URL и анкоры: http://www.yandex.ru - реклама в ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Нужен php-скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил меня. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется скрипт для скачивания писем. Т.е. я ввожу smtp-сервер, логин, пароль и тему письма - скрипт подсоединяется к серверу, скачивает последнее письмо с данной темой и выводит его на экран. Всё. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются люди для написания комментариев в блоги. Оплата 0,25$ за 1 комментарий.Наполнение сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад