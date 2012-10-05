Нужна программа для USSD-запросов

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Добрый день!

Нужна программа для отправки из файла ussd запросов и сохранения результатов .Запросы нужно посылать из модема Huawei e 1550

13 лет назад
asistents
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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