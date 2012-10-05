SIP-клиент + ICQ + передача файлов для мобильника

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Закрытнет заявок108 просмотров

Нужен SIP-клиент(на три оператора) для мобильных телефонов, с функцией чата и передачей файлов(фото,музыки и т.п) типа nimbuzz только проще.

13 лет назад
vitalink
Виталий 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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