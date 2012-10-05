Необходим программист для создания серии твиков для iPhone (Твики под Cydia). Первый – твик по разблокировке устройства. Намеренность на длительное сотрудничество.
SIP-клиент + ICQ + передача файлов для мобильника
Нужен SIP-клиент(на три оператора) для мобильных телефонов, с функцией чата и передачей файлов(фото,музыки и т.п) типа nimbuzz только проще.
Заявки фрилансеров
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