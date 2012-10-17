Отличный программист, в проекте были сложности, но Александр довёл всё до конца. не бросил на пол пути, к слову, 2 предыдущих исполнителя бросили проект, так и не доделав его. Очень приятно работать с человеком, помог настроить ПО для работы с парсером, всё показал, рассказал. Поставил бы 10 балов, но из за того, что приходится работать на Линуксе, поставил 8, уж очень я не люблю эту ось. Александр, спасибо, надеюсь что это не последний наш проект.