roart

Артем roart

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
porfeus
Денис 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Автоматизация управления Яндекс Директом по API.
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать, оплата вовремя
Отличный программист, всё сделано в срок Вместо одного, я получил 2 скрипта с разным алгоритмом работы, что для меня очень и очень удобно. С Денисом приятно общаться, всё чётко, по делу. Совершенно определённо, к нему буду обращаться ещё. Денис, большое спасибо!
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Alexander_Mint
Александр 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Парсер
Прекрасно поработали, приятный заказчик, всё ясно и понятно объяснил, оплата вовремя удобным для меня способом. Были некоторые нюансы в моей работе и очень приятно что Артём отнёсся к ним с пониманием Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по новым проектам! Спасибо!
Отличный программист, в проекте были сложности, но Александр довёл всё до конца. не бросил на пол пути, к слову, 2 предыдущих исполнителя бросили проект, так и не доделав его. Очень приятно работать с человеком, помог настроить ПО для работы с парсером, всё показал, рассказал. Поставил бы 10 балов, но из за того, что приходится работать на Линуксе, поставил 8, уж очень я не люблю эту ось. Александр, спасибо, надеюсь что это не последний наш проект.
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kastiel544
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Парсер каталога товаров
Отличный заказчик! Приятно работать с человеком! Хорошо изложил задание! Наилучшие рекомендации!
Дмитрий отлично справился с написанием парсера, всё что оговаривали в ТЗ + несколько дополнительных, очень нужных и важных функций. На выходе я получил даже чуть больше чем ожидал. Спасибо.
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