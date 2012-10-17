Добрый день. Нужен кредитный и ипотечный калькулятор для Wordpress. Пример: https://calculator888.ru/kreditnyy-kalkulyator https://calculator888.ru/ipotechnyy-kalkulyator/
- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо переделать скрипт с Яндекс API 4 на новый Яндекс API 5. Без переделки основного функционала. Сам скрипт: $value) { if (is_array($value)) { $struct[$key] = utf8($value); ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен робот по управлению объявлениями в яндекс директ. Функционал: - синхронизация номенклатурных объявлений с интернет магазином YML/XML файлом - при изминении цены в интернет магазине, автоматически должна изменяться цена в объявлениях яндекс директа - у товара есть 3 состояния 1 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется Excel прайс-лист магазина и прайс-лист поставщика. Каждая строка в прайс листе магазина - это отдельная карточка товара, внутри этой строки содержится информация о товаре, цвета, наличие, размеры и т.п. в каждой карточке товара может быть ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется разработать и нарисовать background для сайта детских товаров. Шапка + подвал. Ворованные изображения из интернета, диснеевские картинки и т.п. не интересуют. Если сработаемся, понадобятся тематические-праздничные шаблоны: НГ, 8 марта и т.п.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен робот по управлению объявлениями в яндекс директ. Функционал: - синхронизация номенклатурных объявлений с интернет магазином YML файлом - при изминении цены в интернет магазине, автоматически должна изменяться цена в объявлениях яндекс директа - у товара есть 3 состояния 1 ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется парсер b2b.treolan.ru До загрузка новых карточек товаров. Выборочная загрузка из списка всех товаров по парт номерам выгрузка в csv файл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужен скрипт синхронизации ИМ на phpshop с базой поставщика. Информация по протоколам и данным выгружаемым поставщиком в приложенном файлеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется парсер каталога merlion.ru ( http://www.merlion.ru/catalog/cat/ ) выгрузку необходимо производить в PHPSHOP фото+описание+характеристики так же требуется преобразование фотографий до нужного размера(по умолчанию + возможность задать размер фото руками) phpshop умеет автоматически загружать только 1 картинку к номенклатур, остальные надо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется простой шаблон под интернет магазин на базе движка phpshop с минимальным дизайном.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен парсер желательно на php с открытым кодом. вариант №1 Парсить каталог Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata… выгрузка в csv по определённому шаблону(phpshop) - (название+фото+характеристики) парсер должен иметь память на уже спарсеные товары а так же возможность выбора категории для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист для написания мобильного приложения для ios и windows 8. Приложение должно обрабатывать входящие телефонные звонки и смс более подробно в личкуМобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для написания мобильного приложения для ios и windows 8. Приложение должно обрабатывать входящие телефонные звонки и смс более подробно в личкуМобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется парсер каталога Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata... выгрузку необходимо производить в PHPSHOP фото+описание+характеристикиВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад