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Несложное приложение для iPhone
Нужно разработать простое приложение для iPhone с публикацией.
Никакой серверной части, для Android сделали его с программистом в чуть более простом варианте за день.
Необходимая графика для верстки в нужном разрешении и уже порезанная будет предоставлена.
ТЗ прикрепил
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