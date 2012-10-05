Несложное приложение для iPhone

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Нужно разработать простое приложение для iPhone с публикацией.

Никакой серверной части, для Android сделали его с программистом в чуть более простом варианте за день.

Необходимая графика для верстки в нужном разрешении и уже порезанная будет предоставлена.

ТЗ прикрепил

Android
13 лет назад
neodraw
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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