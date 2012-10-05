Ищем команду программистов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки166 просмотров

Нас интересует разработка вэб-приложений и приложений для мобильных телефонов (Apple, Android, Blackberry). Ищем команду программистов, которая будет способна работать по всем указанным направлениям. Подразумевается долгосрочное сотрудничество. Оплата 15-17 USD в час.

Android
13 лет назад
NerdyCow
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров