http://phpforandroid.net Нужен специалист для реализации проекта на данной платформе. функционал - запонение таблиц, отправка на сервер
Ищем команду программистов
Нас интересует разработка вэб-приложений и приложений для мобильных телефонов (Apple, Android, Blackberry). Ищем команду программистов, которая будет способна работать по всем указанным направлениям. Подразумевается долгосрочное сотрудничество. Оплата 15-17 USD в час.
Заявки фрилансеров
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