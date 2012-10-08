Есть существует готовое приложение, работающее под Windows и сделанное на DELPHI. Нужно перенести это приложение для планшетов, работающих под Андроид. Для исполнителей с опытом работы и работающими приложениями вышлю ТЗ и пример работающей программы для ...
Приложение для ресторана под Android и iOS
Необходимо сделать приложение похожее на это
http://itunes.apple.com/app/samba-brazilian-steakhouse/id368408926?mt=8
с тем же функционалом только без глюков.
приложение должно работать под Android и iOS
Должна быть возможность редактировать пункты меню ресторана через админку, хостиг и админка с нашей стороны, подстроим под любой протокол обмена данными.
Дизайн предоставляется.
готовы выслушать предложения.
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