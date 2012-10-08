Перенос приложения на Android

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Закрыт7 заявок200 просмотров

Есть существует готовое приложение, работающее под Windows и сделанное на DELPHI. Нужно перенести это приложение для планшетов, работающих под Андроид. Для исполнителей с опытом работы и работающими приложениями вышлю ТЗ и пример работающей программы для оценки времени и сроков.

AndroidDelphi
13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад

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