Перенос приложения на Android

Есть существует готовое приложение, работающее под Windows и сделанное на DELPHI. Нужно перенести это приложение для планшетов, работающих под Андроид. Для исполнителей с опытом работы и работающими приложениями вышлю ТЗ и пример работающей программы для оценки времени и сроков.