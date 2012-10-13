Программа "e-mail форма" для телефона

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Завершен4 заявки213 просмотров

Нужно сделать приложение

http://www.salon-na-domu.ru/ - там есть кнопка "заказать выезд мастера", всплывает окошко.

Вот формочка, что в этом окошке, ее надо сделать как приложение для телефонов, чтобы люди могли заказывать с телефонов.

Единственное что, поле "адрес" можно вбить в ручную, а можно еще иметь возможность определить адрес местонахождения и вбить его. (но можно и без этого обойтись)

Предлагайте цену, господа.

Интересует android, iphone

Можно использовать фрэймворки http://phonegap.com/ на Ваше усмотрение

Android
13 лет назад
butteff
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

poterin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
7 дней
Роман великолепно выполнил задачу. Без каких либо проблем в процессе. Сделал качественно и быстро. Всем рекомендую, очень хороший специалист, знает свое дело. Буду продолжать сотрудничать и всем советую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.

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poterin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад