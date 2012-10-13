poterin

Потерин poterin

 
44 годаРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Правки и дизайн андроид приложения
Приложение выполнено в срок.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Поправить приложение под Андроид
Все баги в приложении были поправлены за 1 день, без лишних вопросов. Отличный исполнитель -- рекомендую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
butteff
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Программа "e-mail форма" для телефона
Роман великолепно выполнил задачу. Без каких либо проблем в процессе. Сделал качественно и быстро. Всем рекомендую, очень хороший специалист, знает свое дело. Буду продолжать сотрудничать и всем советую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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