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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Приложение выполнено в срок.
$30
10 баллов
11 лет назад
Все баги в приложении были поправлены за 1 день, без лишних вопросов. Отличный исполнитель -- рекомендую.
$35
10 баллов
11 лет назад
Роман великолепно выполнил задачу. Без каких либо проблем в процессе. Сделал качественно и быстро. Всем рекомендую, очень хороший специалист, знает свое дело. Буду продолжать сотрудничать и всем советую.
Мобильные приложения
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга