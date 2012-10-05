Анимации Visual Basic

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Анимация заливающейся в айфон воды в формате VBX.

нужен реальный эффект налитой воды. и если трясешь - она трясется.. если наклонил, уровень наклонился

необходимо создать приложение под Iphone с использованием акселерометра и opengl

13 лет назад
solrise
Оксана 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров