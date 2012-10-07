Анимация заливающейся в айфон воды в формате VBX. нужен реальный эффект налитой воды. и если трясешь - она трясется.. если наклонил, уровень наклонился необходимо создать приложение под Iphone с использованием акселерометра ...
IOS и/или Android Developer
Требуется на постоянную удаленную работу программист с опытом программирования под iOS или Android.
Для выполнения проектов связанных с работой камер устройств. Все наши задачи связаны либо с фото либо с видео съемкой.
График свободный, нагрузка не большая.
Оплата от 2000$\ мес.
*Нам не нужны программисты растягивающие написание задач уровня "hello world" на недели.
Требования к программисту, для начала работы с нами:
1) Желание работать.
2) Умение правильно распределить свое время, что бы выполнять наши задачи к установленному сроку
3) Хорошее владение языком: С++/Objective-C (И/ИЛИ) Java
4) Нам не нужны посредники
5) Нам не нужны постоянно пропадающие программисты
6) Наличие Slype или телефона для постоянной связи
7) Нам не нужны новички, наши задачи не для начинающих и "пробовать" не стоит
8) Наличие хотя бы каких-то примеров работ
Уважаемые фрилансеры, пожалуйста оставляйте свои заявки только в случаи соответствия всем требованиям.
В заявках нужно оставлять скайп (или телефон) и хотя бы описания примеров работ.
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