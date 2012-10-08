Нужно написать приложения для MacOSx и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки151 просмотр

Нужно написать приложения которое позволит пользователям прослушивать и скачивать музыку в телефон папку плеера.

Сервера и сайт есть. Для более детальной инфы пишите в личку.

Android
13 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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